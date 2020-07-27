В Украине закрыли 37 ночных клубов из-за нарушения карантина

Министерство внутренних дел заявило о закрытии 37 ночных клубов за нарушение карантина, общий показатель заболеваемости среди населения вырос до 66,7 на 100 тысяч граждан.



Об этом шла речь во время традиционного совещания Президента Владимира Зеленского с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.



В Министерстве внутренних дел, в частности, проинформировали, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.



«Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся возвращения к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию », - подчеркнул Зеленский.



В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тысяч человек.



По состоянию на 27 июля, в Украине лабораторно подтверждены 65 656 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых.

