Луческу: я хочу удовлетворить болельщиков Динамо

Новый главный тренер Динамо Мирча Луческу уверен, что сможет добиться хороших результатов с командой и таким образом получить уважение фанатов.



Болельщики киевлян были недовольны назначением тренера, который 13 сезонов провел, тренируя Шахтер. Румынский специалист предположил, что его не восприняли болельщики Динамо по той причине, что он выиграл у команды много чемпионств.



"В истории Динамо не было такого плохого периода, и я исправлю эту негативную картину. Есть много проблем, я буду двигаться вместе с футболистами и пытаться решить все проблемы. Я хочу удовлетворить болельщиков Динамо.



Фанаты смотрят на результаты. Если мы добьемся хороших результатов, у болельщиков не будет проблем? Когда я тренировал Шахтер, выиграл у Динамо много чемпионатов. Возможно, они из-за этого злятся. Конечно, я буду бороться за успех Динамо, а болельщики всегда аплодируют успеху", - цитирует Луческу AA.com.

