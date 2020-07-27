Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков

Россия не должна становиться гарантом соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, так как не является стороной в конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, я не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.



Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в своих документах власти Украины называют конфликт на Донбассе международным, а не внутренним, Песков заявил, что Кремль не может комментировать внутренние документы офиса президента Украины.



В ответ на реплику журналиста о том, что для завершения конфликта нужно, чтобы Москва и Киев оперировали одинаковыми определениями, пресс-секретарь президента РФ заметил, что "одинаковые определения содержатся в тех документах, которые совместно подписаны, и в данном случае я призываю вас исходить из тех формулировок, которые есть в минском комплексе мер".

