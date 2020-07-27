Перевод денег с карты на карту безопасно и быстро: особенности сервиса

Перевести денежные средства можно разными способами. Это можно сделать через почту, банковское учреждение и т.д. С наступлением пандемии люди стали меньше использовать терминалы и кассы. Поэтому сейчас более актуально предоставлять финансовую помощь родственникам, друзьям, не выходя дома. Все, что для этого нужно, – ПК или гаджет, стабильное интернет-соединение, а также карта любого банка Украины.

Как выполнить перевод денег с карты на карту безопасно

Осуществить перевод денег с карты на карту можно с помощью надежного онлайн-сервиса платежей. Это можно сделать на интернет-сайте банка, который выдал вам платежную карточку. Переводы возможны между картами Visa, Visa Electron, Masterсard, а также Maestro.

Чтобы операция по зачислению средств на счет прошла успешно, пользоваться следует официальными интернет-сервисами. При этом алгоритм действий плательщика следующий:

открываете интернет-ресурс платежного оператора;



вводите 16-значный номер своей карточки, также понадобится ввести срок действия и код безопасности карты, указанный на другой стороне;



теперь нужно указать номер карточки того человека, которому планируется отправить финансовую сумму;



вводите денежную сумму, номер своего мобильного;



нажимаете надпись «перевести» и таким образом отправляете деньги получателю.

Когда вы будете указывать данные платежной карты получателя, то увидите рядом надпись: «Уведомить получателя по E-mail или SMS». Вы можете активировать услугу, если поставите напротив надписи галочку. Уведомление придет в ближайшее время.

Денежная сумма перечисляется в течение нескольких минут (при условии, что вы правильно выбрали онлайн-сервис для совершения перевода).

Другой способ перевода денег с карты на карту

Можно переслать деньги друзьям, близким и знакомым, даже если у вас нет реквизитов их банковской карточки. Можно выполнить финансовую операцию, имея в наличии только мобильный или адрес электронки получателя. Человеку придет СМС-сообщение с кодом. Этот код поможет выполнить онлайн-перевод на карточку.

Сколько стоит услуга

Платежные операторы берут комиссию за перечисление денежных средств. Обычно она равна одному проценту от перечисленных денег. Если переводить деньги на сайте того или иного банка, тариф может быть разным. Данную информацию можно узнать непосредственно на интернет-ресурсе вашего финансового учреждения.