СМИ пишут о многочисленных экономических злоупотреблениях директора ХНАТОБ О.Орищенко и его окружения

Руководство Харьковского национального академического театра оперы и балеты имени Н.В. Лысенко погрязло в серьезных мошеннических махинациях с собственностью и бюджетом театра – об этом пишет антикоррупционный портал «Антикор».

По мнению СМИ, проблемы в хозяйственно-экономической деятельности театра начались в 2013 году после назначения Олега Орищенко директором ХНАТОБ. Сначала оказалось что театр доведен до критического финансового положения и не в состоянии рассчитаться с многомилионными долгами за коммунальные услуги. Затем, по результатам ревизии хозяйственно-финансовой деятельности театра ГФС выявила нарушений на общую сумму более 860 тыс. грн. и начала уголовное производство. Нацполиция начала расследование уголовного дела в отношении руководства театра по ч. 2 ст. 191 УК Украины (злоупотребление служебным положение, растрата бюджетных средств) .

Кроме того, руководство театра погрязло в махинациях с земельными участками . Земля, на которой находится ХНАТОБ не оформлена надлежащим образом и разделена: одна часть отдана под строительство автодороги к элитным жилым домам; другая – под строительство многоуровневой парковки; еще на одной части находится частный ресторан «Опера». Возле фасада ХНАТОБ, без оформления необходимых документов открыта летняя площадка кафе, принадлежащего руководству театра, при этом услуги охраны этого кафе оплачиваются из бюджета. На балконе ХНАТОБ под видом ремонта, идет строительство ресторана, который будет принадлежать ближайшему окружению директора и его заместителя. Вдобавок, без оформления необходимых документов, частной структуре передано в аренду принадлежащее ХНАТОБ отдельно стоящее здание в парке им. Шевченко, деньги от которой идут тоже в карман руководству театра.

Злоумышленники в руководстве театра не забывают и о банальном хищении бюджетных средств. В частности, деньги, выделенные на ремонт кровли ХНАТОБ, оказались фактически разворованными. Ремонт якобы произвели, но кровля как протекала, так и продолжает протекать. Северо-восточный офис Государственной аудиторской служба Украины провел финансовый аудит деятельности ХНАТОБ за период 1 января 2016 – 30 июня 2019 годов. Проверки выявили хищения на сумму 365,5 тысяч гривен в результате завышения стоимости работ и материалов. Безнаказанность руководства театра демонстрирует история с «арендой проектора». В конце апреля 2020 г. ХНАТОБ взял в аренду у предпринимателя Юлии Пунько проектор Panasonic РТ-ЕХ16КЕ, рыночной стоимостью около 500 000 гривен. А цена аренды по договору составила 1 760 250 гривен (договор № 189 от З0.04.2020). То есть арендная плата за использование проектора более чем втрое превосходит его реальную стоимость.

По словам журналистов, Олег Орищенко является лишь номинальным руководителем театра, реальным же «серым кардиналом» ХНАТОБ давно уже является замдиректора – Игорь Тулузов, известный в криминальных кругах по кличке «Тузик», бывший комсомольский активист, тесно связанный с ростовской мафией. Другими участниками группы, паразитирующей на бюджете и собственности театра, являются юрист Кирилл Жуков, известный в криминальном мире под кличкой «Кира» и местный коммерсант-мошенник Анатолий Ткаченко, владелец ТОВ « ГРУППА ТЕРМИК» и связанных с ней фирм . Предприятия из орбиты Ткаченко только за последние два года становились фигурантами минимум двух административных и трех криминальных производств о минимизации налогов, фиктивном предпринимательстве, участии в фиктивных тендерах, систематическом присвоении и растрате бюджетных средств при проведения строительных работ на коммунальных и государственных объектах Харькова и Харьковской обл.