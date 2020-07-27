«Слуга народа» Игорь Васильковский был задержан с наркотиками в машине

Народный депутат от правящей партии Зеленского Игорь Васильковский был задержан работниками ГБР в Одессе. При нём были наркотики. Об этом сообщила блогер Анастасия Азарова у себя на странице Facebook.

«Вот, казалось бы, чего боятся народному депутату, которого остановила полиция? Ну скорость превысил, поворотник не включил, ремень безопасности не пристегнул. А вот нардеп от «Слуги народа» Игорь Васильковский, которого остановили в Одессе на улице Маразлиевской действительно испугался, особенно, когда к месту событий подъехали сотрудники ГБР. Народный избранник от партии Зеленского закрыл свой элитный джип, и, словно, исполняя ритуальный танец, начал наматывать круги вокруг него, постоянно общаясь с кем-то по телефону», - рассказывает Анастасия Азарова.

Блогер, выдвигая версии о задержании «слуги народа» Игоря Васильковского, указала на вероятную из всех:

«Опустим версию о том, что Васильковского остановили только из-за того, что он, якобы, не внес свою черную «Тойоту» в декларацию. Да, формально, нарушение – но вряд ли ради такого приезжали бы представители ГБР. На самом деле причина нервного поведения Васильковского совершенно иная. Остановки и возможного обыска одесский «слуга народа» испугался потому, что в салоне авто находились наркотики. Вряд ли целый народный депутат исполнял роль обычного курьера, значит наркотики предназначались для личного, так сказать, использования».

Как пишет Анастасия Азарова у себя в блоге, «за доказательствами далеко ходить не стоит, ведь коллеги народного депутата Игоря Васильковского «за спиной у него поговаривают, что он регулярно балуется белым порошком. На работе, то есть во время голосований в Раде, а также во время законотворческой деятельности – у Васильковского всегда при себе как ни «план», так «кокс».

В заключении, возвращаясь к самому инциденту задержания «слуги народа» Игоря Васильковского, блогер Азарова рассказала, что он все-таки смог договориться с работниками ГБР: «Васильковский таки сумел дозвониться до нужных людей: машину, набитую наркотой, так и не обыскали, а самого «слугу народа» отпустили». Теперь в очередной раз понимаешь, почему падают рейтинги Зеленского и «Слуги народа» - потому что их дискредитируют такие люди, как Васильковский», - подытожила автор поста.

«Напоследок хотелось бы пару слов рассказать о том, кто и из какого теста слепил нашего героя, баловня наркотиками. Скандальноизвестный народный депутат от «Слуги народа» Игорь Васильковский родился 31 марта в 1985 году в Одессе. На парламентских выборах 2019 года он стал народным депутатом, избираясь по 139 одномандатному округу в Одесской области. На данный момент Игорь Васильковский входит в группу таможенной мафии Ильи Павлюка. А теперь самое интересное: наш герой – не просто народный депутат, а дитя «золотой молодежи». Его отец – очень крупный бизнесмен Игорь Иванович Васильковский, который с детства баловал своего сына. А потом… взял и отправил Игорька в народные депутаты, чтобы тот хоть как-то создавал видимость работы и оправдывал надежды отца. Поэтому, сами понимаете, перевоспитывать и рассказывать младшему Игорю Васильковскому, что наркотики – это плохо – бесполезно, ведь он привык уже так жить. К сожалению, горбатого, как говорится…», - резюмировала Анастасия Азарова.