Муфтий Украины просит Кличко переименовать улицу в честь Джохара Дудаева

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов просит мэра Киева Виталия Кличко и секретаря Киевсовета Владимира Прокопива переименовать в столице улицу в честь чеченского политического деятеля Джохара Дудаева.



"Уважаемые Виталий Кличко и Прокопив Владимир! Обращаемся к вам по вопросу о переименовании улицы в Киеве в честь Джохара Дудаева. Призываем вас поддержать такое предложение, и проголосовать ее в сессионном зале", - написал он на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.



Муфтий также отметил, что в честь Дудаева уже названы улицы и площади в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах.



"Надеемся, что в рамках декоммунизации депутаты Киевсовета поддержат инициативу, и улица с его именем появится и в столице Украины", - добавил муфтий.

