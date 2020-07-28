Украина, Польша и Литва создали "треугольник"

Украина, Польша и Литва на встрече во вторник, 28 июля, в Люблине создали новый формат, который назвали "люблинский треугольник", пишет Европравда. "Сегодня мы создаем "люблинский треугольник", формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепление Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



По его словам, сотрудничество трех стран не ограничится вопросами обороны, такими как создание совместной бригады ЛитПолУкрбриг. Прежде всего речь идет об усилении экономического сотрудничества, торговли и туризма.



"Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом для привлечения тех стран, которые нуждаются в более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами, и мы с коллегами помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере", - добавил Кулеба.



Он поблагодарил Польшу и Литву за поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО и в реализации реформ.

