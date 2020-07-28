В Фонде госимущества объяснили дешевую продажу отеля Днепр

Отель Днепр был продан всего за 3,5 тысячи долларов за квадратный метр из-за плохого состояния номеров гостиницы. Об этом заявил замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко, пишет Страна.ua во вторник, 28 июля.



"Я бывал в некоторых номерах отеля "Днепр". Они выглядят ужасно. Кресла в номере-люксе облезлые. Там явно не дизайнерский ремонт. Есть целые закрытые этажи, которые даже не сдаются - в таком они состоянии, к сожалению. Что касается дорого-дешево, это субъективные понятия. Если посчитать, цена продажи отеля "Днепр" окупилась бы государству примерно за 3968 лет. Отель за последние три года приносил в среднем прибыли всего лишь около 170 тысяч гривен в год", - скаал Елейко.



Невысокая стартовая цена на отель Днепр была установлена в соответствии с законом о приватизации.



"Стартовая цена для объектов, балансовая стоимость которых меньше 250 млн грн (как у отеля Днепр), устанавливается на уровне номинальной стоимости акций, если это акционерное общество. У отеля Днепр номинальная стоимость акций составляла 80 млн грн. Кстати, тут есть интересный эффект: чем ниже стартовая цена, тем больше покупателей участвует в аукционе. И тем больше разгоняется цена в процессе. Цена со старта выросла в 13,7 раз. Посмотрите, как разделились ставки покупателей. Некоторые остановились на 130 млн грн, а некоторые – выше миллиарда, а другие – на 1 миллиарде 100 млн. Когда покупатели видят, что объект интересен многим, включается азарт", - добавил чиновник.



По его мнению, отель был продан с выгодой для государства.



"В аукционе по отелю Днепр участвовало 29 участников. Если сложить все ставки по объекту, получится 14,3 млрд грн. Это деньги, которые готовы зайти как инвестиции в госактивы", - продолжил Елейко.



Наконец, помимо суммы за сам объект, государство рассчитывает получить и вторичную прибыль с проданного отеля.



"Государство получит не только сумму от продажи отеля. Чтобы этот отель просто привести в нормальное состояние, нужна реконструкция. А для этого покупателю, по оценкам разных экспертов, придется вложить в отель еще минимум 20-50 млн долларов. Государство с этого сразу получит огромные инвестиции, ПДВ, рабочие места для людей, которые будут заниматься реконструкцией, после чего этот отель будет платить намного больше налогов и привлекать к себе туристов. Для государства это не только цена продажи - это дополнительные будущие поступления. На данный момент у государства нет денег на ремонт этого отеля, а для того, чтобы он начал реально зарабатывать, в него их нужно вложить", - резюмировал Елейко.



Ранее гостиницу Днепр в центре Киева продали за 1,1 млрд. За отель Днепр соперничали 29 покупателей на открытом аукционе через электронную систему ProZorro.Продажи.

