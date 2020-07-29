Кабмин предлагает штрафовать за препятствование проверкам пожарной безопасности

Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона предлагает ввести штрафы за препятствование проведению проверок пожарной безопасности.



Правительственный проект закона №3931 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности" зарегистрирован в Верховной Раде.



Согласно тексту проекта закона, препятствование деятельности уполномоченных должностных лиц, осуществляющих государственный надзор или контроль в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе проверки, влечет наложение штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.



То же деяние, совершенное повторно после наложения штрафа влечет за собой санкции от 2 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов



Кроме того, согласно документу, полицейские и должностные лица органа государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности получают полномочия составлять протоколы об административном правонарушении.



Отмечается, что правонарушители могут не давать оформить протокол. В связи с этим сотрудникам полиции предлагается разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожарной безопасности.

