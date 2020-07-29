Коронавирус оставил без работы в Испании более миллиона человек

Более миллиона человек остались в Испании без работы в период с апреля по июнь в связи с эпидемией коронавируса, свидетельствуют данные опроса, активного населения, проведенного Национальным институтом статистики, и распространенные во вторник Национальным телерадиовещанием Испании.



Согласно опубликованным статистическим данным, от осложнения эпидемиологической ситуации в Испании наиболее пострадал сектор услуг, также сократилось число трудоустроенных женщин.



Особенно сложная ситуация с безработицей складывается в настоящее время в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Кастилье-Ла-Манче.



С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено заражение почти у 326 тыс. человек, 28,5 тыс. пациентов скончались.

