Прекращение огня нужно для начала диалога о будущем Донбасса, - Резников

Прекращение огня на Донбассе необходимо для начала национального диалога о будущем региона. Однако для этого нужно, чтобы украинская сторона больше не несла потерь на фронте. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Проверка Минском: как работает и зачем нужно новое перемирие на Донбассе".



В частности, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил в комментарии РБК-Украина, что для окончания войны нужна деэскалация на фронте.



По его мнению, только после этого украинское общество будет готово к диалогу о будущем Донбасса.



"Если хотя бы в течение месяца каждое утро мы с вами будем читать сводку: "Погибло - 0, ранено - 0, травмировано - 0", то в итоге в обществе начнет спадать градус. Тогда мы сможем думать о каком-то национальном эксклюзивном диалоге, законодательных изменениях и смотреть, что может быть дальше", - подчеркнул вице-премьер.



Он также считает, что чем дольше продержится нынешнее перемирие, тем выше шансы на успех мирных переговоров. Он полагает, что следующим шагом в урегулировании может стать открытие двух КПВВ, взаимное освобождение удерживаемых лиц, допуск к ним Международного Комитета Красного Креста и, в итоге, - саммит лидеров "нормандской четверки" в Берлине.

