В Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера", - БелТА

Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнера". По информации правоохранительных органов, более 200 боевиков прибыли для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.



Об этом сообщает издание БелТА.



При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Они сначало заселились в одну из гостиниц Минска, а потом перехали в один из санаториев Минского района.



По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория, сообщили в администрации.



Сегодня, 29 июля, их задержали. Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.



По данным издания, в список задержанных входят:



1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;



2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;



3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;



4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;



5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;



6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;



7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;



8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;



9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;



10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;



11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;



12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;



13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;



14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,



15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;



16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;



17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;



18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;



19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,



20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;



21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;



22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;



23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;



24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;



25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;



26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;



27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;



28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;



29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;



30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;



31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;



32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;



33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.

