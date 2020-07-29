Глава СНБО считает COVID первой биологической мировой войной

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал пандемию коронавируса "первой биологической мировой войной". Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.



"Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда", - сказал Данилов.



Он также уточнил, что на данный момент невозможно сказать "как это все произошло".



Данилов подчеркнул, что в результате "страдает весь мир - это факт".

