С начала года ГБР сообщил о подозрении в получении взятки более 160 лицам

За первые 6 месяцев этого года Государственное бюро расследований на треть больше сообщило о подозрении в получении взятки и вдвое больше направило обвинительных актов в суд за получение взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.



Государственное бюро расследований за первые 6 месяцев этого года начало 376 расследований по факту получения неправомерной выгоды.



Также за первые 6 месяцев 2020 года сообщено 161 подозрение в получении неправомерной выгоды, что является на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По данным ГБР, в суд направлено 143 обвинительных актов за получение неправомерной выгоды, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что из 143 актов, 99 в отношении сотрудников правоохранительных органов.



Кроме того, общая сумма неправомерной выгоды в уголовных процессах направленных в суд составляет 4 978 000 грн.

