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Состояние вторичного рынка недвижимости Киева 2020
Кризис, связанный с пандемией Ковид-19, существенно сбил активность на вторичном рынке столичной недвижимости. Если сравнивать с летом 2019 года, предложение снизилось на 24%. Падает, хотя и незначительно, средняя цена предложения: всего за 2 месяца – с мая по июль – стоимость «квадрата» упала на 0,7%, составив 37 667 гривен.
По интернет-запросу «продажа квартир в Киеве вторичный рынок» легко собрать статистику относительно структуры вторичного рынка жилья:
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левый берег – 30%;
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правый берег – 49%;
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Центр – 21%.
По типу квартир:
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«однушки» – 24%;
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«двушки» – 31%;
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«трёшки» – 35%;
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четырёхкомнатные – 10%.
Лидером по количеству предложений выступили Дарница и Голосеево – по 15% от общего количества. Замыкает список Деснянский район – всего 4%.
Привлекательность киевской квартиры
Жильё в столице для обитателей ближних и дальних пригородов – это мечта всей жизни, реализация которой позволяет существенно расширить возможности в области карьеры и личностного развития, повысить качество досуга, упростить доступ к культурным, историческим и архитектурным сокровищам. Для других недвижимость в Киеве – это отличная инвестиция, высоко ликвидный актив, приносящий неплохой доход.
Можно перечислить множество причин, по которым жители городов-спутников Киева, обитатели окрестных сёл и дальних областей стремятся купить жильё в столице:
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переезд в Киев позволит прочно обосноваться в мощном центре бизнес-активности, где шансы построить собственный бизнес существенно выше, чем в провинции;
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в Киеве расположено множество престижных Вузов, окончание которых гарантирует успех в карьере;
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столица дарит множество возможностей интересного насыщенного времяпрепровождения. К услугам киевлян – театры и кинотеатры, рестораны и бары, парки и скверы, музеи, восхитительные днепровские пляжи;
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купив квартиру в Киеве, можно с выгодой сдавать её в аренду, а когда потребуется вернуть инвестицию, жильё быстро реализуется с помощью портала недвижимости Country.
В каком районе лучше покупать
Квартира в историческом центре Киева – это, конечно, прекрасная покупка. Однако такое приобретение потребует немалых вложений, оправданность которых вызывает большие сомнения. С помощью отлично налаженного столичного транспорта можно достаточно быстро добраться до центральной части города из любого района Киева, ввиду чего у владельцев жилья в спальных районах не возникает никаких затруднений при поездке на работу или учёбу.