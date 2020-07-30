Украина провела расчеты по облигациям на $2 млрд

Минфин провел расчеты по еврооблигациям на 2 млрд долларов, размещеным под 7,253% на 12 лет, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 30 июля.



Также Минфин завершил обмена еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.



В результате обмена, общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долларов, а общая сумма еврооблигаций с погашением в 2022 году в обращении - 1 013,354 млн долларов.



Отмечается, что инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).



Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Евросоюза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.



Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 миллиардов долларов от более чем 200 инвесторов.



Goldman Sachs International и J. P. Morgan были привлечены в качестве совместных лид-менеджеры и общие дилеры-менеджеры транзакции.

