В Украину идет прохлада и кратковременные дожди

В ближайшие сутки, 31 июля, на территорию Украины продолжит поступать прохладный атлантический воздух, вытесняя тепло в юго-восточную половину страны, где в зоне атмосферного фронта пройдут дожди, сообщает в четверг Укргидрометцентр. В пятницу в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 16-22°, днем 26-32°.



На остальной территории преимущественно без осадков; температура ночью 11-16°, днем 21-26° (в Карпатах ночью около 10°, днем 13-18°). Ветер северо-западный ( на юге и востоке – юго-западный), 5-10 м/с.



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 июля самая высокая температура днем была 34,7 в 2005г., самая низкая ночью 9,9 в 1922г.



В субботу, 1 августа, ночью в юго-восточной части умеренные дожди, местами грозы, днем в северных, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.



Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в южной части ночью 15-19°, днем 26-29°.



В Киеве в субботу ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.



30 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 24-25°; в Днепре в пределах Киева 23°.

