Богослужения являются главной причиной увеличения случаев COVID-19 на западе Украины - Минздрав

Главной причиной увеличения случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Об этом сообщил во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования", - сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с отдыхом.



Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

