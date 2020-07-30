Раскрыта одна из загадок Стоунхенджа

Британские геологи выяснили географическое происхождение камней, которые использовали древние строители Стоунхенджа. Над этой загадкой бились несколько столетий. Оказалось, что материал был взят из каменоломни в 25 километрах к северу от знаменитого памятника, пишет Scientific American.



Ученые выяснили, что большинство небольших "голубых камней" - крупных блоков песчаника - сарсенов Стоунхенджа добыты в каменоломне Уэст-Вудс в английском графстве Уилтшир.



В исследовании специалисты опирались на рентгеновскую флуоресцентную спектрометрию, позволяющую определить химический состав материала по длине световых волн, которые образец отражает при бомбардировке рентгеновскими лучами.



Оказалось, что практически все сарсены Стоунхенджа имеют очень похожий химический состав. Это доказывает, что камни были добыты в одном месте. Однако таких данных было недостаточно, чтобы точно определить, где находится каменоломня.



Дело сдвинусь с мертвой точки два ода назад. В Британию из частной коллекции вернули один из сарсенов, взятый во время реставрации 60 лет назад. Ученые фрагмент использовали для детального анализа.



"Мы тихо подпрыгивали от волнения", - рассказал ведущий автор исследования Дэвид Нэш.



Используя два типа масс-спектрометрии, команда определила содержание 22 микроэлементов в образце и сравнила показатели с пробами горных пород из 20 различных мест в южной части Англии. "Химическая подпись" точно соответствовала одному из месторождений - Уэст-Вудсу.



Таким образом удалось определить происхождение 50 сарсенов. Однако еще два не соответствуют ни одному из изученных участков, а также не походят друг на друга.



Дэвид Нэш считает, что камни из Уэст-Вудса, судя по всему, были доставлены во время второй фазы строительства памятника - около 2500 года до нашей эры.



"Удивительно, как людям эпохи неолита удалось транспортировать на большие расстояния массивные глыбы, имеющие средний вес около 20 тонн", - отметил ученый.

