Продажа тюрем должна начаться уже этим летом - Малюська

Министерство юстиции планирует уже этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах через систему "Prozorro.Продажи". Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользование. Прежде всего, это Львов и Киев. К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - отметил глава ведомства.

