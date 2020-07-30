Луческу: в "Динамо" хочу помочь раскрыться талантливой молодежи

В четверг, 30 июля, состоялась презентация нового главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.



В ходе диалога с журналистами знаменитый румынский наставник отметил, что он не будет делать кардинальных изменений в "Динамо", а постарается способствовать росту талантливых футболистов, сообщает Укринформ.



"Я не собираюсь ничего кардинально менять. Хочу дать игрокам возможность показать свои лучшие качества и потенциал. У меня есть неделя, чтобы познакомиться с ними и понять, в каком направлении работать. У меня будет индивидуальный разговор с каждым игроком. У "Динамо" хороший подбор талантливых футболистов. Единственное, что нужно - это поменять менталитет в плане подготовки. Игроки должны добавлять. Хочу помочь раскрыться талантливой молодежи. Встретился со скаутами, чтобы они предоставили мне кандидатуры, которые у них есть, чтобы мы определились с точечным усилением. Не могу называть имен, нужно время, чтобы познакомиться с ними", - сказал Луческу.



"Плохой момент для нас, что шестеро игроков травмированы, а потому они не смогут начать подготовительный процесс с командой. Может, кто-то из них примкнет через 5-6 дней. Я рассчитывал на 22-23 игроков, но на данный момент у нас только 17 человек. Это пока не дает начинать подготовку нормально", - добавил тренер.



На пресс-конференции Луческу подтвердил, что Олег Гусев, Огнен Вукоевич, Диего Лонго и Михаил Михайлов войдут в его тренерский штаб.



"Члены тренерского штаба должны понимать мою философию, чтобы передать ее игрокам. Они очень важные фигуры, - сказал новый наставник "Динамо". - Гусев будет отвечать за группу атаки, тут есть проблемы. Вукоевич будет заниматься серединой поля. Еще есть Диего Лонго, итальянец, тренер по физподготовке. Тренером по вратарям остается Михайлов. Я хочу, чтобы остался в клубе и спортивный директор Алексей Михайличенко, с которым, надеюсь, мы будем продуктивно работать. Главный тренер будет заниматься обороной и будет контролировать все звенья. Будем делать акцент на том, чтобы исключить мышечные травмы. Меня это беспокоит. В "Шахтере" у меня было мало таких проблем, разве что у Чигринского. Нужно как можно быстрее исключить эти моменты".



Луческу рассказал о своих эмоциях на фоне подписания контракта с "Динамо" после длительного периода работы в донецким "Шахтере".



"После того, как подписал контракт с "Динамо", я позвонил президенту "Шахтера", поставил его в известность. Он мне пожелал удачи. Он понял почему я подписал контракт - я хотел вернуться в Украину. В "Шахтере" у меня было 12 лет, длинный период. Все шло по ступенькам, строили медленно, не сразу пришел результат. В "Динамо" меньше времени для этого... УПЛ - чемпионат, который растет и трансформируется. Я хочу внести свою лепту в развитие футбола в Украине", - отметил главный тренер киевлян.



Напомним, 23 июля "Динамо" подписало с Мирчей Луческу двухлетний контракт с опцией пролонгации еще на год.

