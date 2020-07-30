Задержанных в Беларуси россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков - СК республики

Россиян, задержанных в Беларуси в среду, подозревают в подготовке массовых беспорядков, сообщили в Следственном комитете республики.



"Вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления (о подготовке массовых беспорядков, - "ИФ") были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе", - говорится в четверг в сообщении СК в его официальном Telegram-канале.



"В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в комитете.



Там также проинформировали, что продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, "направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны".

