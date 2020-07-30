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- Задержанных в Беларуси россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков - СК республики
Задержанных в Беларуси россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков - СК республики
Россиян, задержанных в Беларуси в среду, подозревают в подготовке массовых беспорядков, сообщили в Следственном комитете республики.
"Вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления (о подготовке массовых беспорядков, - "ИФ") были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе", - говорится в четверг в сообщении СК в его официальном Telegram-канале.
"В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в комитете.
Там также проинформировали, что продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, "направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны".