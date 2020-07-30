Telegram подал жалобу на Apple после слов Дурова

Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, обвинив магазин приложений App Store компании Apple в неконкурентных условиях работы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на текст документа.



В жалобе говорится, что «Apple должна дать возможность пользователям загружать приложения и вне App Store». Также в компании обратили внимание на 30-процентную комиссию, которую берет Apple с каждой покупки внутри приложений. По мнению Telegram, эти средства в сумме составляют куда больше денег, чем необходимо для обеспечения работы App Store.



С похожими аргументами ранее выступил основатель Telegram Павел Дуров. Он подчеркнул, что владельцев iPhone должна волновать такая политика Apple, так как это влияет косвенно и на них.



Так, бизнесмен связал комиссию в том числе с увеличением стоимости приложений для пользователей, проблемами с хранением персональных данных и ростом рекламных объявлений внутри программ. Он пояснил, что ситуация не меняется уже около 10 лет.



Дуров неоднократно выступал против Apple и Google. Ранее он также обвинил корпорации в тотальном контроле за тем, какие приложения миллиарды пользователей по всему миру могут устанавливать на свои телефоны. По его мнению, две компании, по сути, собирают налоги со всего человечества.

