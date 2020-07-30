Тихановская оценила вероятность революции в Белоруссии

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» оценила вероятность революции в стране.



Она отметила, что белорусы выходят на акции с мирными целями: «У нас нет оружия, нет намерений каким-то образом кровь проливать. Мы хотим сделать все мирно и честно. А то, что сейчас нам демонстрируют войска, которые есть у действующего президента, — показывают учения по разгону демонстраций, — это просто метод запугивания людей».



По ее словам, оппозиция не хочет никакого майдана. Тихановская выразила поэтому надежду, что правоохранители не пойдут против собственного народа.



«В этом году мы все объединились, все сплотились, мы понимаем, что нас большинство. И люди, которые сейчас на местах, — милиционеры, омоновцы и солдаты — они тоже это понимают. И они просто перешагнут через свой страх (я не знаю, чем они руководствуются) и просто не выполнят преступный приказ, если он будет отдан», — сказала политик.

