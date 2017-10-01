Амбра, мускус и сандал – загадочные компоненты парфюмерии

Таинственный сандал

Согревающий аромат сандала – фаворит парфюмеров. Сложно найти оригинальную линейку французских ароматов без этой ноты красного дерева из Индии. Если выбираете именно такой парфюм, обратите внимание на духи Ламбре, по номерам это 6, 7, 10, 14, 24.

Ценность сандала в том, что ароматное масло добывают только из старых деревьев, которым не менее 30 лет. Это один из самых дорогих натуральных компонентов парфюмерии, за килограмм отдают тысячу долларов и больше.

Сандаловое масло делает парфюм стойким и глубоким, на его фоне другие ноты звучат ярче. Эта нота тонизирует, обновляет силы, улучшает настроение, уравновешивает мысли и помогает сконцентрироваться. Недаром именно сандал используют для создания ресурсных ароматов, способных менять жизнь обладателя в лучшую сторону.

Соблазнительная амбра

Издавна ходили слухи, что амбра – волшебное снадобье, которое наделяет обладателя магией соблазна. На самом деле, это секрет, который вырабатывает организм кашалотов. Периодически животные избавляются от излишков и тогда амбру можно найти на берегу моря или океана. Правда, это большая редкость, поэтому за грамм вещества готовы платить порядка 450 евро.

Свежая амбра пахнет не очень приятно. Но секрет, который находился в воде много лет, приобретает теплый и притягательный аромат. Он придает парфюму оттенок чувственности и служит фиксатором, тяжелые молекулы не дают запаху испаряться слишком быстро.

Натуральную амбру кашалотов используют редко, чтобы не поощрять браконьерство. Чтобы в ароматах звучали амбровые ноты, сочетают ветивер, растительный мускус, ваниль, пачули. Оригинальные французские парфюмы с такими аккордами есть в коллекции Lambre.

Уникальный мускус

Мускус – драгоценный компонент парфюмерии, ценится на вес золота. Килограмм стоит около 45 тысяч долларов. Это один из анималистических ароматов со свойствами афродизиака, который впервые обнаружили у самцов оленя кабарги.

Духи с мускусом отличаются стойкостью и особым магнетизмом. Этот компонент часто содержат номерные духи Ламбре, по номерам перечислим несколько из них: 11, 12, 22, 24, 35.

Из-за варварского истребления самцов кабарги добычу мускуса ограничили еще в XIX веке, поэтому в парфюмерии используют растительные аналоги. Например, эфирные масла абельмоша мускатного, гибискуса, дегеля, гальбанума.

Выделить растительные аналоги с таким же звучанием – затратный процесс. Удешевить композицию удалось с помощью синтетического мускуса, который случайно получили в 1988 году в ходе экспериментов со взрывчаткой. Впервые его использовали в аромате Chanel №5, но потом запретили, обнаружив негативное влияние на организм. Сегодня используют только безопасные заменители.

Если прислушаетесь к духам с мускусными нотами, например, из коллекции Ламбре, ощутите приятный древесно-землистый аромат с животными оттенками. В композицию добавляют буквально каплю, но она мгновенно преображает звучание.

Теперь вы знаете, почему оригинальные ароматы с нотами сандала, мускуса и амбры – особенные. Возможно, именно среди таких композиций вы найдете любимый парфюм.