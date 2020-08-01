На выходных в Украине будет прохладно и сухо

В первые дни августа над Украиной будет господствовать довольно прохладный атлантический воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, так что жара покинет территорию страны, при этом дождей будет не очень много - в большинстве областей ожидается преимущественно сухая погода, сообщает Укргидрометцентр. В суботу, 1 августа, ночью в юго-восточной части страны - умеренные, днем в северных и большинстве западных областей пройдет небольшие дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; на юге ночью 16-19 °, днем 26-29°.



В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве за все время метеорологических наблюдений 1 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,9 градусов тепла в 1936 году, самая низкая - ночью на отметке 9,7 градусов тепла в 1889 году.



В воскресенье, 2 августа, в Украине без осадков, лишь днём в восточных и юго-восточных областях пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей до 19°; днём 21-27°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.



31 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°; в Днепре в пределах Киева 23°.

