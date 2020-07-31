Украина изменила правила пересечения КПВВ на Донбассе

С 1 августа, на период действия карантина пересечение линии разграничения на КПВВ в Донецкой и Луганской областях запрещено иностранцам и лицам без гражданства, не имеющих полисов страхования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.



"Согласно постановлению Кабмина от 22 июля 2020 года №641 с 1 августа, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины, и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и действует на срок пребывания в Украине", - говорится в сообщении.

