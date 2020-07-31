Песков опроверг выход из переговоров по Донбассу

В Кремле опровергли информацию о сворачивании переговорного процесса по Донбассу. Более того, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак якобы такого не писал и не говорил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием", - сказал Песков.



Как стало известно, Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.



Песков также заявил, что Россия остается приверженной минским договоренностям по Донбассу.



"Россия считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - заявил Песков.