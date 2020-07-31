У Зеленского хотят, чтобы Украина провела Олимпийские игры

Украина собирается участвовать в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году. Об этом сказал глава офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОПУ в пятницу, 31 июля.



Офис президента и Национальный олимпийский комитет работают над вопросом приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета. Такое поручение дал Владимир Зеленский.



По мнению Ермака, это хорошая возможность показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать участником конкурса на проведение Олимпийских игр.



В свою очередь министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что это дало бы "значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов".

