Украина планирует модернизировать 10 пунктов пропуска на границе с ЕС

Правительство определило ключевые проблемные вопросы функционирования пунктов пропуска на границе с ЕС, в программах для их развития, в которых Украина сотрудничает с другими странами.



Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Евроинтеграционный портал.



"Мы формируем план работы по каждому из пунктов пропуска. Это даст сигнал, что мы настроены на сотрудничество, и откроет доступ к возможностям крупнейших региональных программ Европейского Союза - Дунайской и Карпатской стратегий. Они позволят развивать региональное сотрудничество со всем ЕС, в частности, со странами Карпатского и Дунайского региона. Как только мы запустим работу на этих проблемных пунктах пропуска, то разблокируем свое участие в значительно более широких проектах", - рассказала Стефанишина.



Вице-премьер также отметила, что пунктов пропуска должно стать больше, чтобы людям было удобнее пересекать границу.



По ее словам, сейчас обсуждаются 10 приоритетных пунктов вдоль границы с Европейским Союзом, где существуют совместные программы со странами-соседями.



"Вторая составляющая - это совместный погранично-таможенный контроль. Это когда украинские и, например, словацкие пограничники проводят совместный пограничный таможенный контроль и не надо проходить повторную проверку на каждой стороне. У нас уже есть политические договоренности со странами-соседями и Еврокомиссией. Все это поможет упростить процедуры, уменьшить очереди и увеличить пропускную способность границы, сохранив безопасность", - пояснила Стефанишина.

