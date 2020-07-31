НБУ ухудшил оценку роста уровня безработицы

Национальный банк Украины (НБУ) в июльском инфляционном отчете ухудшил оценку роста уровня безработицы по итогам 2020 года до 10% по сравнению с 9,5% в апрельском прогнозе, свидетельствуют материалы на сайте центробанка. Согласно им, в 2021 году уровень безработицы снизится до 9%, хотя ранее этот показатель ожидался на уровне 8,6%.



"Послабление карантинных ограничений уже в мае привело к возобновлению предложения рабочей силы, которое в июне по еженедельным данным количества резюме вернулось к докарантинному уровню", - указал НБУ в отчете.



НБУ также ожидает рост номинальной заработной платы в 2020 году на 4,1% (4,3% в апрельском отчете) по сравнению с 2019-м, а реальной - на 1,3% (предыдущий прогноз не предусматривал рост), тогда как в 2021-м эти показатели ожидаются на уровне 14,4% и 8,1% соответственно.



Как сообщалось, Госслужба занятости Украины за предыдущую неделю зафиксировала сокращение количества зарегистрированных безработных на 3,6 тыс. чел. по сравнению с неделей ранее - этот показатель составил 512,1 тыс.

