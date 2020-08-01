Полтавский захватчик ликвидирован - МВД

"Полтавский террорист" Роман Скрипник, обнаруженный ночью в ходе полицейской спецоперации, угрожая гранатой снова взял в заложники полицейского, но был застрелен бойцами КОРДА, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на субботу.



Геращенко отметил, что у сотрудника полиции с собой было табельное оружие



С целью задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операция "Гром".



"Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. У заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", - подчеркнул Геращенко.



Геращенко отдельно отметил, что у преступника была возможность показаться полиции и остаться живым, но он ей не воспользовался.



Как сообщалось ранее, в Полтаве 23 июля утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.



После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.



Полиция сообщила, что злоумышленник является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.



После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке, заложник невредим.



Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.



Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст.348, ст.349, ч.1 ст.263 УК Украины).