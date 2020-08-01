В Украине в воскресенье сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки в Украине сохранится прохладная и преимущественно сухая погода, сообщил Укргидрометцентр. В воскресенье без осадков, лишь днём в восточных и северо-восточных областях местами небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом днем на Правобережье на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на юге до 18°; днём 21-26°. В Киеве в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 12-14°, днём 21-23°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 02 августа самая высокая температура воздуха днём была 34,2 в 1936г., самая низкая ночью 9,5 в 1885г.



В понедельник, 3 августа, в Украине без осадков.



Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 8-13°, днём 22-27°.



В Киеве в понедельник без осадков. Температура воздуха ночью 11-13°, днём 24-26°.



1 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°; в Днепре, в пределах Киева, 22°.

