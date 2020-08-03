МОЗ назвало уровень смертности от COVID на Украине

На Украине общий показатель летальности от коронавируса составляет 2,4%. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в воскресенье, 2 августа. Самый высокий уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области. Следом идут Черкассчина и Закарпатье.

"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - сказано в сообщении ЦОЗ.



Напомним, что на Украине более 1100 новых больных COVID за сутки. В то же время выздоровели всего 253 человека. Больше всего новых случаев выявлено на Львовщине, на Прикарпатье и в Киеве.

