В США арестован подозреваемый во взломе страниц знаменитостей

Американская полиция задержала 17-летнего Грэма Ивана Кларка из Флориды по обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в социальной сети Twitter. Об этом сообщило издание New York Times.



По его данным, у хакера было двое сообщников, задержанных ранее.



Они взломали около 130 Twitter-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, владельца Amazon Джеффа Безоса, и экс-президента США Барака Обамы.



Хакеры разместили на их страницах объявления с просьбой о пожертвованиях в криптовалюте. Таким образом они смогли получить около $120 тыс. на фейковой раздаче биткоинов.



Ранее сообщалось, что профили знаменитостей в Twitter взломали хакеры. Они разместили на страницах объявления с предложениями заработать на криптовалюте.



После атаки Twitter заблокировал аккаунты со сменой пароля за последний месяц. Такие меры в соцсети предприняли, чтобы обезопасить пользователей и соцсеть.

