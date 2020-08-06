Неврологи рассказали о вреде контрацептивов для женщин

Университет Оттавы установил, что прием оральных гормональных контрацептивов меняет поведение и работу мозга женщин. Это влияние в особенности заметно, если прием начинается в критические периоды развития головного мозга, в периоды полового созревания и ранней юности.



В рамках исследования ученые проверили, как вследствие контрацептивов, которые начинали принимать в период полового созревания и во взрослом возрасте, происходили изменения в структуре и функции головного мозга, в его реакциях на стресс. В качестве контрольной группы выступали женщины, которые контрацептивы не принимали.



Оказалось, у женщин, начавших принимать препараты рано, отмечалась аномальная реакция мозга на стресс - он менее остро на него реагировал. Значит, в критических ситуациях, требующих незамедлительной реакции, эта группа женщин может реагировать неадекватно. Плюс, у принимавших противозачаточные таблетки в подростковом и взрослом возрасте различались сценарии активности мозга при запоминании информации и помещении ее в кратковременную память.



По словам ученых, в целом контрацептивы меняют схемы, завязанные с памятью и обработкой эмоциональной информации. Данный факт объясняет, почему у ряда женщин во время и после курса приема гормональных контрацептивов развиваются психические расстройства, связанные с нарушением настроения, депрессия например.

