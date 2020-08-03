Кошмар на Пенсильвания-авеню

Кошмаром для любого работника является ужасный начальник, — каждый из нас знает, по крайней мере, одного такого босса, — который является исключительно некомпетентным, однако не хочет покинуть свой пост. У таких начальников прикосновение противоположно тому, которое было у царя Мидаса — всё, к чему они прикасаются, обращается в грязь, — однако они делают все возможное, нарушают все нормы для того, чтобы остаться в своем кабинете, расположенном в углу знания.

И они наносят ущерб тем организациям, которыми они, по идее, должны руководить, а иногда даже разрушают их.



Дональд Трамп, конечно же, является одним из таких боссов. К сожалению, он не просто плохой руководитель бизнеса. Он является, да поможет нам Господь, президентом Соединенных Штатов Америки.



Можно ли найти еще одного такого президента, который совершил бы так много ошибок во время крупного испытания, как это сделал Трамп в течение нескольких последних месяцев? Он отверг советы экспертов в области здравоохранения и настоял на быстром восстановлении экономики, надеясь экономический бум, который будет продолжаться до выборов. Он высмеивал меры, которые могли бы способствовать замедлению распространения коронавируса, принижал их значение, в том числе ношение масок и практику социального дистанцирования, и в результате то, что должно было стать проявлением здравого смысла, превратилось в линию фронта в культурной войне.



Итог оказался катастрофическим как в области эпидемиологии, так и в области экономики.



В течение последних нескольких недель количество умерших от covid-19 превышало в среднем 1000 человек в день, тогда как в Германии этот показатель составляет — четыре! — человека. Вице-президент Майк Пенс в середине июня заявил: «Никакой „второй волны" коронавируса нет», и уже тогда его слова стали проявлением напускного оптимизма, а сегодня они уже воспринимаются как мрачная шутка.



И все эти дополнительные смерти, похоже, ничему нас не научили с точки зрения экономических показателей. Сокращение американской экономики в первой половине 2020 года было почти идентичным тому, что происходило в Германии, несмотря на значительно большее количество погибших у нас. В то время, как жизнь в Германии сегодня во многом вернулась в нормальное русло, многочисленные индикаторы свидетельствуют о том, что после двух месяцев активного роста количества рабочих мест процесс выздоровления экономики застопорился, а страна уже вновь сталкивается с ростом распространения пандемии коронавируса.



Однако через некоторое время ситуация станет еще хуже. Трамп, его чиновники и их союзники в Сенате были полностью привержены идее о том, что экономику Соединенных Штатов ожидает поразительно быстрое восстановление, несмотря на волну новых заболеваний и смертей. Они так сильно поверили в эту идею, что оказались, судя по всему, совершенно неспособными к тому, чтобы воспринять убедительные доказательства, опровергающие их представления.



Всего несколько дней назад Ларри Кудлоу (Larry Kudlow), главный экономист в администрации Трампа, настаивал на том, что так называемое восстановление по типу (латинской) буквы V все еще происходит, и что «количество регистраций новых безработных и количество повторных регистраций быстро сокращается». Но самом деле оба этих показателя увеличиваются.



Однако члены команды Трампа настаивали на том, что бурное восстановление экономики уже близко, и отказывались замечать, что этого не происходит, поэтому мы теперь оказались в экономическом кризисе, которого можно было избежать.



Из-за бездействия республиканцев миллионы безработных уже получили последние чеки, направленные им в рамках программы Компенсации в условиях вызванной коронавирусом безработицы (Pandemic Unemployment Compensation program), цель которой состояла в том, чтобы поддержать людей в условиях ослабленной эпидемией экономики. Но вирус все еще продолжает свирепствовать, тогда как необходимая людям помощь уже прекращена.



Таким образом, Трамп совершенно не справился со своей работой, его действия обернулись болью для миллионов американцев и стали причиной необязательной смерти тысяч людей. Может быть, ему до этого нет дела, но это беспокоит избирателей. Поэтому он должен попытаться изменить ситуацию, хотя бы исходя из политических и своих личных интересов.



Но есть одна проблема: даже если Трамп был бы способен учиться на собственных ошибках, время уже упущено. Если бы мы оказались в такой ситуации год назад, тогда для Трампа, возможно, еще существовала бы возможность поставить под контроль коронавирус и развернуть экономику в сторону роста. Однако выборы уже на носу.



Предположим, что показатели по количеству смертей и новых рабочих мест немного улучшаться в ближайшие три месяца. Насколько это сможет изменить мнение избирателей об этом наделенном властью человеке, который не видит реальной ситуации в стране? Будут ли люди доверять такому политику даже на фоне хороших новостей, но после обманутых надежд весны этого года? В этом отношении Трамп — просто несостоявшийся президент, и все понимают это, за исключением его самых несгибаемых сторонников.



Но, как я сказал в начале, Трамп — это один из тех кошмарных начальников, которые не способны выполнять свою работу, но не освободят место.



Поэтому он сегодня, конечно же, говорит о переносе выборов. Это было предсказуемо; на самом деле Джо Байден предсказал это несколько месяцев назад, что вызвало многочисленные насмешки со стороны экспертов (насколько мне известно, никто из них не извинился).



В настоящее время Трамп уже не может ничего изменить. Выборы будут проведены 3 ноября. Но вот что может сделать Трамп, если проиграет: он может заявить, что выборы эти у него украли, что миллионы бюллетеней были сфальсифицированы, а результаты голосования не являются легитимными. Он ведь уже сделал это после поражения по итогам всенародного голосования в 2016 году, хотя и одержал победу в Коллегии выборщиков.



Подобного рода трюки, скорее всего, не позволят ему остаться в Белом доме, хотя процесс выселения его оттуда может оказаться… интересным. Вместе с тем его трюки могут вызвать хаос и, возможно, некоторое количество насильственных действий по всей стране. А все те люди, которые не считают, что сторонники Трампа попытаются саботировать администрацию Байдена, — включая усилия по борьбе с пандемией коронавируса, — просто не обращают на это внимания.



Так происходит, когда страной начинает управлять ужасный босс. И никто не может сказать, когда будет ликвидирован причиненный им ущерб, если это вообще можно будет сделать.

