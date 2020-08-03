С начала года в Украине утонули почти 800 человек

С начала 2020 году в Украине на водоемах утонули примерно 800 человек. При этом спасли 250 человек.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети. Спасены около 250 человек, в том числе более 30 детей", - информирует ведомство.



В ГСЧС отмечают, что, по данным статистики, граждане, пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей.



"Ведь взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов... В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны!" - призывают спасатели.



В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможном росте несчастных случаев на воде из-за погодных условий и пренебрежение правилами безопасности. Только в июле в Украине утонули более 200 человек.

