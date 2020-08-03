Украинцы задолжали за коммуналку почти 58 миллиардов гривень

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец июня 2020 года сократилась на 3,3% по сравнению с апрелем 2020 года – до 57,9 млрд грн.



Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. В июне население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,5 млрд грн (123,6% начисленных за этот период сумм).



Согласно сообщению, по состоянию на конец июня задолженность населения по оплате за природный газ составила 22,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 18,0 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,5 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,5 млрд грн.



«В июне 2020 года с населением было заключено 3,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 28,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 19,5 млн грн», - добавили в Госстате.

