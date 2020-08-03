Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления

Эстония возобновляет авиасообщение со странами, в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25. В Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, но, согласно новым данным, он увеличился.



Об этом сообщает ERR.



По последним данным, показатель увеличился до 28. Поэтому рейсы отменили.



С 1 августа возобновила работу линия Таллинн-Минск, поскольку коэффициент заболеваемости COVID-19 в Беларуси остается на уровне 21,6.

