В МВД призвали установить в поездах видеокамеры, а проводникам выдать газовые баллончики

Укрзализныця должна оборудовать все вагоны поездов видеокамерами, а у проводников должны быть газовые баллончики. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.



"Во-первых, хочу сказать, что Укрзализныця должна оборудовать все вагоны, которые ездят по Украине, перевозят пассажиров, видеокамерами. Это обязательно. Сейчас такие камеры стоят далеко не во всех вагонах, а в первую очередь - только в Интерсити, а не в вагонах ночного следования. Это нужно решать немедленно Укрзализныце. Второй вопрос - я считаю, что нужно, чтобы каждый проводник имел при себе, например, газовый баллончик, для того, чтобы среагировать, если есть какие нападения пьяных людей, или людей под действием наркотиков. В-третьих, мы готовы помогать Укрзализныце, проконсультировать, и в организации безопасности", - отметил Геращенко.



По его словам, это нужно сделать для того, чтобы граждане и гости Украины чувствовали себя безопасно в поезде.



Напомним, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападавшего задержали.

