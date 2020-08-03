Аваков наградил полицейских, которые ликвидировали "полтавского террориста"

Глава МВД Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем правоохранителям, которые участвовали в спецоперации по задержанию и обезвреживанию "полтавского террориста" Романа Скрипника.



Об этом Аваков сообщил на своей странице в Твиттере в понедельник, 3 августа.



"Вручил наградное оружие четырем полицейским Полтавской области, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника в Полтавской области. В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!", - написал Аваков.

