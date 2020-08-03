В Южной Корее собрали плазму с антителами к COVID-19 для разработки лекарства

В Южной Корее для производства лекарства от коронавируса используют плазму крови четырех тысяч человек, которые уже переболели COVID-19, передает УНН со ссылкой на данные Международной миротворческой организации (HWPL).



Сообщается, что за последние две недели донорами стали 500 граждан.



В качестве благодарности за лечение от коронавирусной инфекции, 4 тыс. членов Синчонджи решили сдать кровь бесплатно.



Согласно текущей транзакции в США, общая стоимость крови составит около 83 млрд долл.



"Нам было трудно ускорить разработку лекарств от COVID-19 в ситуации, когда только 200 выздоровевших пациентов выразили желание сдать кровь. Массовое пожертвования от выздоровевших пациентов церкви Синчонджи решит проблему нехватки крови для исследований", - сообщил представитель Green Cross Pharma, биофармацевтической компании в Южной Корее.



Отметим, что в организме пациентов, переболевших COVID-19, вырабатываются антитела IgG.



Их наличие или отсутствие можно проверить с помощью ИФА-тестов, которые доступны сегодня и в Украине. Более того, наша страна стала пятой в мире, ученые которой разработали собственные ИФА-системы, которые считаются сегодня одними из самых точных.

