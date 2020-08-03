Журналисты узнали подробности о фигурантах любовного скандала: «инкассаторе» Игоре Шайхете и супруге депутата Стрихарского Алисе Гордиенко

На прошлой неделе СМИ писали о громком любовном скандале, связанном с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Стрихарским, его уже фактически экс-супругой Алисой Гордиенко и ее любовником Игорем Шайхетом, братом руководителя ГУ НП Николаевской области Сергея Шайхета. Нардеп якобы устроил драку в ресторане, однако позже сам Стрихарский это опроверг, в тоже время, подтвердив факт измены своей супруги.

Журналистов заинтересовали личности фигурантов скандала. В социальной сети Instagram удалось обнаружить аккаунт Алисы Гордиенко. Оказалось, что она позиционирует себя как врач-косметолог и занимается в Киеве косметологическими процедурами, в том числе пластикой губ, ботулинотерапией, инъекционной косметологией и т.д.

При этом в профиле соцсети не указано название компании (юридическое лицо), название клиники и веб-сайт, отсутствуют сертификаты. Также нет никакой информации о медицинском образовании Алисы Гордиенко. По словам ее знакомых, женщина не имеет никакого профильного медицинского образования. Видимо, с этим связано множество негативных комментариев в социальных сетях и форумах от ее клиентов, которым больше навредили ее косметологические процедуры, чем помогли. Известно также, что она использовала своего любовника Игоря Шайхета в качестве модели для чистки лица.

Об Игоре Шайхете известен в узких кругах как «инкассатор». Он является акционером первой украинской СИТ-компанией (Cash-in-Transit, частной компании, которая занимается инкассацией) - ООО «СИТ Секьюрити». При этом его взнос в уставный фонд составляет 15,722 млн грн. Компания регулярно выигрывает тендеры «Укрпочты» на инкассацию. По данным YouControl, ООО «СИТ Секьюрити» связана также с компанией «Диамант Секьюрити», которая также предоставляет частные услуги инкассации.

Как предполагали журналисты, Игорь Шайхет преднамеренно слил видео и обозвал депутата наркоманом, чтобы навредить нардепу Стрихарскому, «Слугам народа» и рейтингу Президента Владимира Зеленского. Судя по скриншотам переписки, Шайхет втянул в скандал также первого помощника президента Сергея Шефира