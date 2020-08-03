Продажа билетов до станций Луцк и Тернополь закрыта – "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" (УЗ) согласно решениям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности закрыло продажу билетов до станций Луцк и Тернополь и обратно.



Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, протокол решения компания получила 31 июля в 19:10.



"Укрзализныця" отмечает, что ограничения действует для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.



По данным компании, пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов.



"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе", - отмечено в сообщении.

