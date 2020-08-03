Netflix снимает документальный сериал о видеоиграх

Стриминговый сервис Netflix работает над документальным мини-сериалом о "золотом веке" видеоигр. Об этом сообщает портал Nintendo Enthusiast.



Фильм под названием High Score, расскажет о культовых играх конца 20 века. В документалке появятся создатели этих игр.



В сериале будет шесть эпизодов, в которых расскажут историю Space Invaders, Pac-Man, Mortal Kombat, Doom, Final Fantasy, Street Fighter II и Sonic the Hedgehog.



Отмечается, что на платформе Netflix шоу появится уже 19 августа.

