ОПЕК увеличила добычу нефти

Цены на нефть снижаются из-за опасений о перенасыщении рынка, поскольку группа ОПЕК+ с августа увеличивает добычу.



Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Фьючерсы на нефть марки Brent утром 3 августа снизились на 0,71% до 43,21 доллара за баррель, на WTI – на 0,89% до 39,91 доллара за баррель.



Это произошло в ожидании обещанного в августе повышения нефтедобычи странами группы ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки.



Энергетические компании США не изменили количество рабочих нефтяных и газовых буровых установок на прошлой неделе, оставив его на рекордно низком уровне. На 31 июля число буровых установок осталось на историческом минимуме в 251, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.



Также снижению цен на нефть поспособствовал рост количества новых случаев COVID-19, что указывает на более медленное восстановление спроса на топливо.



