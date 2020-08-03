Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что ехали в Латинскую Америку

33 гражданина России, задержанные в Белоруссии в конце июля, сообщили российским дипломатам, что ехали через эту страну транзитом в Латинскую Америку. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев.



«25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего — в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе», — сказал дипломат. Он не назвал страну, в которую собирались лететь россияне.



Консул отметил, что задержанные «находятся в не самой лучшей морально-психологической форме». «Они не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилии которых большинство из них никогда не слышали», — сказал Плетнев.



29 июля в Белоруссии задержали 33 граждан России. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники ЧВК «Вагнер», которые собирались устроить массовые беспорядки — в их организации подозревают блогера Сергея Тихановского и политика Николая Статкевича. Представители РФ говорят, что это сотрудники частного охранного предприятия.

