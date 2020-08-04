Журналистка, беседовавшая с террористом Каримовым, оказалась сотрудником полиции диалога

По данным "Страны", под видом журналистки интервью у Сухроба Каримова, взявшего заложницу в киевском банке в БЦ "Леонардо", брала сотрудница спецслужбы. За минуту до захвата с узбеком беседовала представительница полиции диалога Виктория Азарова.



Полиция диалога - это специальный отдел превентивной коммуникации Министерства внутренних дел, начавший работать с 2017 года. Отдел создали для налаживания взаимодействия с организаторами массовых мероприятий и предупреждения любых конфликтных ситуаций, объяснения действий полиции и остановки агрессивных граждан не силовыми методами, а словами.



Во время масштабных пикетов, для избежания противоправных действий и эскалации насилия сотрудники этого отдела объясняют гражданам правовые последствия их поступков при нарушении закона. Кроме этого, они предупреждают участников митинга о намерениях и обязанностях полицейских в случае обострения ситуации. Также этот отдел призван снимать напряжение между людьми, выполнять роль активного слушателя и, в некоторых случаях, психологов.

